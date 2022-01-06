Тюменцам с инвалидностью поможет интеграционный консультант

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Технологию социального сопровождения инвалидов и членов их семей "Интеграционный консультант" применяют в Тюменской области. За последние три месяца с ее помощью составлены индивидуальные маршруты реабилитации для 60 человек, впервые получивших инвалидность.

"Интеграционный консультант" — это персональный помощник, который сам выйдет на контакт с инвалидом или членом его семьи с предложением помощи и составит индивидуальный реабилитационный маршрут. После этого консультант непрерывно сопровождает процесс реабилитации человека.

Технология применяется в отношении детей-инвалидов, впервые получивших статус "ребенок-инвалид", и взрослых, впервые признанных инвалидами 1, 2 группы, имеющих ограничения способности к самообслуживанию и к самостоятельному передвижению II, III степени.

До конца 2021 года технологии проходила апробацию в Тюмени, в дальнейшем ее планируют внедрить на территории всего региона, сообщает департамент социального развития Тюменской области.