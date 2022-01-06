В Тюменском районе обустраивают новую экотропу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Над экотропой "Лукашино" в Тюменском районе продолжают работать представители тюменского отделения Русского географического общества. Экомаршрут можно будет проехать на велосипеде, на лыжах или пройти пешком, при этом не причинив вреда природе.

Ученые закончили первую очередь обустройства тропы в октябре прошлого года. Они сформировали карту и разместили знаки и стенды с информацией о животных, растениях и птицах, которые можно здесь повстречать.

В планах на весну — подчистить дорожки на местности и подготовить ее для безопасного перемещения, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

Экотропа "Лукашино" находится у озера Полушинского на Ирбитском тракте в Тюменском районе. Она разделена на два маршрута: на 3,9 км и 4,7 км.