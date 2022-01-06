Как кормить ребенка в новогодние праздники, рассказала тюменский педиатр

Не менять рацион питания ребенка в период праздничных каникул советует педиатр Тюменского кардиологического научного центра Татьяна Чахчахова. Порой салаты, бутерброды и сладости заменят полноценные приемы пищи, этого допускать нельзя.

Врач рекомендует кормить ребенка в привычном режиме. Родных и близких можно попросить не дарить детям конфеты, а заменить их на что-то более полезное — фрукты или пастилу. Конфеты есть можно, но качественные и не больше нескольких штук в день, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Неразборчивое и неумеренное питание может обернуться пищевой аллергией. Она крайне опасна и проявляется не только аллергическим дерматитом, но и угрожающим жизни отеком Квинке.