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Как кормить ребенка в новогодние праздники, рассказала тюменский педиатр

Общество, 14:36 06 января 2022

Не менять рацион питания ребенка в период праздничных каникул советует педиатр Тюменского кардиологического научного центра Татьяна Чахчахова. Порой салаты, бутерброды и сладости заменят полноценные приемы пищи, этого допускать нельзя.

Врач рекомендует кормить ребенка в привычном режиме. Родных и близких можно попросить не дарить детям конфеты, а заменить их на что-то более полезное — фрукты или пастилу. Конфеты есть можно, но качественные и не больше нескольких штук в день, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Неразборчивое и неумеренное питание может обернуться пищевой аллергией. Она крайне опасна и проявляется не только аллергическим дерматитом, но и угрожающим жизни отеком Квинке.

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# аллергия , детское питание , праздники

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