В Тюменскую область придет потепление, но возможна метель

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Потепление до ноля, минус 5 градусов ожидается на юге Тюменской области с 7 января. На смену морозной погоде, а 6 января прогнозируется минус 22 - 27 градусов днем, придет нулевая температура.

Об этом сообщают специалисты Объ-Иртышского управления по метеорологии.

Атмосферное давление в течение дня будет расти, затем начнет падать. Местами пройдет умеренный снег.

6 января ветер юго-восточных сохранит свое направление на два дня. Днем 7 января его порывы составят до 13-18 метров в секунду. Синоптики не исключают метель.

Днем 8 января столбики термометров поднимутся до плюс 2-3 градусов. В отдельных районах, как отмечают метеорологи, возможен гололед. Осадки в виде снега сохранятся.

Анжела Лебедева