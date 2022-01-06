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В Тюменскую область придет потепление, но возможна метель

Общество, 11:09 06 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Потепление до ноля, минус 5 градусов ожидается на юге Тюменской области с 7 января. На смену морозной погоде, а 6 января прогнозируется минус 22 - 27 градусов днем, придет нулевая температура.

Об этом сообщают специалисты Объ-Иртышского управления по метеорологии.

Атмосферное давление в течение дня будет расти, затем начнет падать. Местами пройдет умеренный снег.

6 января ветер юго-восточных сохранит свое направление на два дня. Днем 7 января его порывы составят до 13-18 метров в секунду. Синоптики не исключают метель.

Днем 8 января столбики термометров поднимутся до плюс 2-3 градусов. В отдельных районах, как отмечают метеорологи, возможен гололед. Осадки в виде снега сохранятся.

Анжела Лебедева

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# метель , погода , потепление

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