Подростков без сопровождения родителей выявили в ТРЦ "Гудвин"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лиц младше 18 лет без сопровождения родителей выявили сотрудники полиции и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области в ТРЦ "Гудвин" (ул. Максима Горького, 70) в ходе рейда 6 января. Отвечать за нарушение действующих в регионе антиковидных ограничений предстоит родителям подростков.

"Лица до 18 лет не имеют права посещать торговые центры без сопровождения родителей и иных законных представителей. Это влечет административную ответственность в виде штрафа, санкцию определяют судебные органы", — пояснила главный специалист отдела лицензирования департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Анна Николаева.

Сотрудники правоохранительных органов проведут профилактические беседы с родителями юных тюменцев, находившихся без сопровождения на территории ТРЦ. Со своей стороны депаратмент потребительского рынка и туризма применит определенные меры к торговому центру.

"Здесь страдает пропускной режим. Мы запросим объяснения у контролеров и доведем эту информацию до администрации торгового-развлекательного центра. Он понесет ответственность за данное нарушение", — отметила Анна Николаева.

Она добавила, что подобные рейды проводятся в тюменских торговых центрах ежедневно.

Вера Коршунова