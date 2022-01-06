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На Цветном бульваре обновят аттракционы

Общество, 17:51 06 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обновить несколько расположенных на Цветном бульваре объектов планируют в 2022 году. Здесь появятся автодром, лавочки-фотозоны, а также запустят аттракцион "Ракушка".

Иллюминированный автодром будет открыт для посещения совсем скоро, в ходу будут четырнадцать машин итальянского производства.

Полюбившийся горожанам аттракцион "Вальс" заменили на более современный — "Ракушки", он уже установлен на Цветном бульваре, вскоре его запустят, комментирует ООО "ГПКиО".

К весне на аллеях появятся декоративные лавочки-фотозоны, пишет "Тюменская область сегодня".

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# Цветной бульвар

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