Узнать об архитекторах от природы можно на выставке в ялуторовском музее

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Архитекторы от природы" работает в музее "Дом природы" (ул. Революции, 54) в Ялуторовске. Среди экспонатов — гнезда птиц самых разнообразных форм и материалов, восковые постройки пчел и другие сооружения животного мира.

Многие животные невероятно тщательно относятся к процессу строительства и обустройства жилья, буквально как настоящие архитекторы, их сооружения отличаются неповторимым совершенством. В них есть вентиляция, система регулирования температуры, прочные стены, запасные выходы, специальные камеры для сна и другие функции для комфортной и безопасной жизни.

Режим работы выставки — со вторника по воскресенье с 10 до 18 часов. Стоимость входного билета: 20 руб. Возрастная категория: 0+