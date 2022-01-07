Есенгалий Ибраев: решить свои проблемы Казахстан сможет только в атмосфере мира и спокойствия

Фото: Тюменская национально-культурная автономия казахов Фото: Тюменская национально-культурная автономия казахов

Тюменская казахская община поддерживает и разделяет позицию России относительно событий в Республике Казахстан.

Об этом заявил председатель НКА казахов Тюменской области, член президиума Всемирной ассоциации казахов Есенгалий Ибраев.

"Мы, как и все народы многонациональной Тюменской области, от всего сердца желаем Казахстану мира и добра. Мы надеемся, что братская помощь стран ОДКБ поможет Казахстану справиться с бедой. На казахстанской земле должны наступить мир и спокойствие. Решить свои внутренние проблемы население Республики Казахстан сможет только в такой атмосфере. Мир и спокойствие, братья!", - подчеркнул лидер региональной казахской общины.

Евгений Бабенко