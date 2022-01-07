Юные жители Исетского района отпраздновали Рождество в сельском клубе

Фото организаторов проекта "Елка желаний" Фото организаторов проекта "Елка желаний"

Почти семьдесят детей и подростков приняли участие в праздновании Рождества в селе Минино Исетского района. Мероприятие пршло в рамках акции "Ёлка Желаний".

Ребята встречали Деда Мороза, Снегурочку и их помощника Петрушку возле сельского клуба. Затем в сельском очаге культуры, у нарядной ёлки, были танцы, игры, песни и вручение подарков.

14 деревенских юных хоккеистов получили клюшки и шайбы. Остальной детворе достались ватрушки для катания с горок, сладкие подарки, мягкие игрушки.

Глава Мининского сельского поселения Минина Галина Евгеньевна от лица односельчан поблагодарила организаторов проекта "Ёлка Желаний" - ТРО "Бессмертный полк России" и Тюменский областной совет ветеранов.