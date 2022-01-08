Тюменские фермеры пользуются средствами кредитной потребительской кооперации
1 тыс. 128 займов на 244,9 млн рублей выдано кредитными кооперативами фермерам Тюменской области в первой половине 2021 года.
Как сообщает пресс-служба Тюменской областной
думы, средний размер займа составляет 217,1
тыс. рублей.
Заемные ресурсы помогают фермерским хозяйствам развиваться и наращивать объемы производства.
Действующая в регионе система сельскохозяйственной
кредитной потребительской кооперации обладает значительным кредитным портфелем - более 619,9 млн рублей.
Членами кредитных кооперативов являются более 12,4 тыс. представителей малых форм хозяйствования, из них 96,1 % составляют граждане, ведущие личные подсобные
хозяйства.