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Тюменские фермеры пользуются средствами кредитной потребительской кооперации

Экономика, 08:02 08 января 2022

1 тыс. 128 займов на 244,9 млн рублей выдано кредитными кооперативами фермерам Тюменской области в первой половине 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Тюменской областной
думы, средний размер займа составляет 217,1
тыс. рублей.

Заемные ресурсы помогают фермерским хозяйствам развиваться и наращивать объемы производства.

Действующая в регионе система сельскохозяйственной
кредитной потребительской кооперации обладает значительным кредитным портфелем - более 619,9 млн рублей.

Членами кредитных кооперативов являются более 12,4 тыс. представителей малых форм хозяйствования, из них 96,1 % составляют граждане, ведущие личные подсобные
хозяйства.

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# кредиты , фермеры

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