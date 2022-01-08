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Более 400 отрядов юных инспекторов дорожного движения действуют в Тюменской области

Общество, 09:47 08 января 2022

Юные инспекторы дорожного движения из девяти образовательных учреждений Тюмени, Тобольска, Тюменского и Омутинского районов приняли участие во втором всероссийском форуме ЮИД в 2021 году.

В Тюменской области в 2021 году действовали 427 отрядов, в которые входили 5 тыс. 524 юных инспектора движения.

Ребята выпускают стенгазеты, информационные вестники, школьные радиопередачи по безопасности дорожного движения, организуют агитбригады, проводят конкурсы, викторины, минутки безопасности для малышей.

Участвуют в соревнованиях и конкурсах по безопасности дорожного движения, составляют маршруты безопасного подхода к школе.

так, ребята из Аромашево одержали победу во всероссийском первенстве по автомногоборью среди подростков 14-17-ти лет. Второе место завоевала команда Республики Башкортостан, третье - подростки из Омской области.

Напомним, что движение юных инспекторов существует в России с 1973 года.

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# ЮИД

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