В Тюменской области половине собак из межмуниципальных приютов находят новых хозяев

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Четыре приюта работают в Тюмени, Ишиме, Ялуторовске и Тобольске. Как показывает практика, около 50% собак находят новых хозяев.

Все приюты обеспечены кормами премиум-класса, а также ветеринарными препаратами. Для собак созданы комфортные условия, установлены вольеры и будки, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

При поступлении каждое животное осматривает ветеринар, при необходимости проводится лечение. После обязательного десятидневного карантина собак вакцинируют, стерилизуют и чипируют. Все расходы – за счет бюджета.

Как рассказала руководитель муниципального приюта в Тобольска Екатерина Савельева, при необходимости будут закуплены дополнительные вольеры.

Напомним, межмуниципальные приюты созданы по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.