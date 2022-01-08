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В Тюменской области половине собак из межмуниципальных приютов находят новых хозяев

Общество, 15:03 08 января 2022

информационный центр правительства Тюменской области

Четыре приюта работают в Тюмени, Ишиме, Ялуторовске и Тобольске. Как показывает практика, около 50% собак находят новых хозяев.

Все приюты обеспечены кормами премиум-класса, а также ветеринарными препаратами. Для собак созданы комфортные условия, установлены вольеры и будки, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

При поступлении каждое животное осматривает ветеринар, при необходимости проводится лечение. После обязательного десятидневного карантина собак вакцинируют, стерилизуют и чипируют. Все расходы – за счет бюджета.

Как рассказала руководитель муниципального приюта в Тобольска Екатерина Савельева, при необходимости будут закуплены дополнительные вольеры.

Напомним, межмуниципальные приюты созданы по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.

информационный центр правительства Тюменской области

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# бездомные животные , приют

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