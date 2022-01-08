13 пациентов с коронавирусом скончались в Тюменской области

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

13 жителей Тюменской области с коронавирусом умерли за сутки. Выявлен 171 случай заболевания, сообщает федеральный оперштаб.

Всего за последние сутки в России выявлено 16 тыс. 568 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 796 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 тыс. 449 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 72 человека, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 376, в Московской области - 1 тыс. 246.

В Челябинской области зафиксирован 321 случай болезни, в Свердловской области - 380, в Курганской – 92, в Ханты-Мансийском автономном округе - 129, в Ямало-Ненецком - 44.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 634 тыс. 603 случая коронавируса в 85 регионах.

За весь период зафиксировано 315 тыс. 400 летальных исходов, выздоровел 9 млн 666 тыс. 161 человек.