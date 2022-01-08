Талантливых тюменских школьников пригласили на мусоросортировочный завод

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

Талантливые школьники Тюменской области получат подарки от оператора по обращению с коммунальными отходами, сообщает Тюменское экологическое объединение.

Регоператор подготовил спецприз для четырех участников экологической секции конкурса "Шаг в будущее".

Компания составила независимый рейтинг и выбрала самые яркие конкурсные работы.

Так, четвероклассник Иван Красников создал робота, который сортирует мусор, выпускник из Казанского района Михаил Тремясов изучил борьбу с бактериальными болезнями и растений, а одиннадцатиклассница Анастасия Якушкина предложила идею промышленного фильтра для очистки воздуха.

Семен Велижанин вместе с друзьями из детской студии KinoKinderClub, своими руками создал анимационный фильм о географии и природе Тюменской области.

"Мы пригласили ребят побывать на наших мусоросортировочных заводах, где они смогут получить еще больше полезных знаний: им расскажут о том, как работает система обращения с коммунальными отходами и как она развивается", – поделилась первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.