260 км дорог Тюменской области прошли капитальный ремонт

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

260 км дорог капитально отремонтированы в Тюменской области в 2021 году по данным Главного управления строительства региона.

Завершен ремонт двух мостов: через реку Карамель в Ишимском районе и через реку Протока в Казанском.

Также специалисты отремонтировали участки автодорог Тюмень – Боровский – Богандинский и Богандинка – Червишево – Чаплык.

На протяжении 120 км федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск была завершена капитальная реконструкция по расширению полос – на участке их теперь четыре.

В Тобольске за дорожный сезон было отремонтировано 18,5 км дорог, построено около 5 км тротуаров и 4,7 тысяч квадратных метров парковок на 380 машиномест.

Не остались без внимания и СНТ Тюменского района. Были завершены основные работы по ул. Григория Алексеева – отремонтирован участок протяженностью 2,2 км.

Эта дорога является подъездной к с/о "Рябинка", "Нефтяник", "Энергетик", "Калинка", "Березка" и "Русское поле". Обновлен подъезд к с/о "Яровское" и "Агросад" общей протяженностью 4,4 км.