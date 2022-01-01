Купить билет на концерты в Тюменскую филармонию можно за полцены

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Рождественский сюрприз ожидает жителей Тюменской области, которые пожелают приобрести билеты на концерты Тюменской филармонии 10 января. На четыре представления можно купить билеты с 50% скидкой.

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, данная акция действует при покупке от двух билетов, скидка 50% на каждое место.

В акции участвуют: выступление Тюменского филармонического оркестр под управлением Александра Скульского, 30 января. Фортепианный концерт "К пламени" к 150-летию А.Н. Скрябина, 4 февраля. Ансамбль "Санрайз" приглашает друзей, фестиваль вокальных коллективов a‘cappella, 18 февраля. "Белые ночи Санкт-Петербурга", ночной концерт с Тюменским филармоническим оркестр, 19 февраля.

Предложение действует до 10 января, включительно.

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Возрастное ограничение 0+.