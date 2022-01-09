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В Тюменской области стартует социальный проект по реабилитации детей-инвалидов

Общество, 08:47 09 января 2022

Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов | Фото: Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов

Федеральный пилотный проект по отработке стандартов по реабилитации и абилитации детей, впервые получивших инвалидность, начнет реализовываться в Тюменской области в 2022 году, сообщает региональный департамент социального развития.

Проект призван помочь детям от 4 до 17 лет, которым категория "ребенок-инвалид" установлена впервые и которые нуждаются в комплексной реабилитации и абилитации. Отбором участников программы будет заниматься бюро медико-социальной экспертизы.В пилотном проекте будет задействовано восемь организаций социального обслуживания, включая ведущие реабилитационные центры области, такие как Пышма, Родник, Областной центр реабилитации инвалидов. Реабилитация будет проводиться как в стационарной и полустационарной формах.

Примерная численность детей в Тюменской области, впервые получивших инвалидность, которые будут участвовать в пилотном проекте — около 840 человек.На каждого из участников проекта будет заведен специальный документ по технологии электронного сертификата.

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# дети-инвалиды

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