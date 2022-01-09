В Тюменской области задержали 20 нетрезвых водителей

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

20 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, выявили в городах и районных центрах Тюменской области сотрудники ГИБДД 8 января. Всего в ходе сплошных проверок инспекторы проверили более 1,5 тыс. водителей, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В Тюмени сплошные проверки прошли на ул.Республики и Ленина, выявлено 45 нарушений ПДД. Большинство – незаконная тонировка стекол автомобилей, отсутствие страховых полисов ОСАГО, один водитель управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения, трое привлечены к ответственности за нарушения правил перевозки детей. В одном случае проведено взятие проб в наркологическом учреждении по подозрению в употреблении водителем наркотиков, результат будет позже.

Выявлен один факт пьяного вождения в с. Голышманово. Автомобилист на Ладе попытался скрыться от автоинспекторов, заметив, что проводится проверка, он был задержан, показания алкотестера составили 0.34 мг/л. Правонарушитель пояснил, что накануне он употреблял спиртное в гостях, а утром решил отвезти свою знакомую домой. На водителя составлены административные материалы за управление транспортом в состоянии опьянения и тонировку передних стекол автомашины, не соответствующую ГОСТ. Автомобиль эвакуирован на специализированную стоянку.