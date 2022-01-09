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В Тобольске на переправе через Иртыш установили знак 10 тонн

Общество, 13:35 09 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Знак 10 тонн установлен на ледовой переправе "Тобольск — Бекерево", сообщает городская администрация.

На днях откроются все три полосы, и через Иртыш по ледовой переправе пойдут большегрузы. Для проведения строительных работ левобережью необходим песок, щебень. Запастись этими строительными грузами надо за зиму.

Все три транспортные полосы планируется открыть с грузоподъемностью 60 тонн. Две из них уже залиты, пока по ним ездят легковые машины.

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# ледовая переправа , Тобольск

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