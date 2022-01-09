В Тюменском фтизиопульмонологическом центре сократили время КТ-исследования пациентов

| Фото: областной клинический фтизиопульмонологический центр | Фото: областной клинический фтизиопульмонологический центр

Специалисты отделения лучевой диагностики тюменского Областного клинического фтизиопульмонологического центра улучшили маршрутизацию пациентов, направленных из Центра профилактики и борьбы со СПИД. Этим они сократили время прохождения ими компьютерной томографии.

Эта мера оказалась своевременной, поскольку в Тюменской области доля ВИЧ-инфицированных среди пациентов с туберкулезом от числа всех состоящих на туберкулезном учете остается высокой (за 11 месяцев 2021 года их процент из 1265 пациентов, состоящих на учете в составил 41,7%). КТ-исследование органов грудной клетки остается самым эффективным методом ранней диагностики туберкулеза.

"Используя бережливые технологии, нам удалось упростить запись пациентов на КТ, сделать возможным направление экстренных больных на исследование в день обращения, а также исключить пересечение потоков пациентов", - рассказала заведующая отделением лучевой диагностики ОКФЦ Екатерина Аскарова.

Теперь пациентам из Центра-СПИД, у которых во время КТ обнаруживаются патологии, в этот же день проводят полноценное дообследование и назначается лечение. Благодаря этому снижается количество запущенных форм туберкулеза, повышается число выздоровевших, сообщает пресс-служба Областного клинического фтизиопульмонологического центра.