Размер штрафов для лихачей на дорогах может составить от 300 до 600 тыс. рублей

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В России вступил в силу закон об уголовном наказании для злостных нарушителей скорости с 10 января.

Как сообщает пресс-служба Госдумы, закон вводит в УК РФ новую статью "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами" и усиливает ответственность для лихачей на дорогах — тех, кто намеренно превышает скоростной режим или выезжает на полосу встречного движения.

Повышенная ответственность предусмотрена и для тех, кто ранее уже был осужден по данной статье УК РФ и был вновь привлечен к административной ответственности за аналогичные нарушения.

Наказанием для тех, кто ранее нарушил КоАП, станет лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кроме того, может грозить штраф размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо обязательные работы на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В свою очередь, тем лихачам, которые уже имеют за это судимость, будет грозить лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Штрафы могут составить от 300 до 600 тыс. рублей.