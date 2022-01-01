Узкие специалисты тюменской поликлиники № 8 начнут консультировать в филиалах

| Фото: www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

Консультации эндокринолога, невролога, хирурга и других профильных специалистов станут доступнее пациентам городской поликлиники № 8. Для этого из специалистов поликлиники формируются мультидисциплинарные бригады. В январе они начнут по графику выезжать в филиалы и проводить консультации на месте, сообщает администрация Тюмени.

Побывать на приеме профильного доктора, не покидая свой район, теперь смогут пациенты филиалов городской поликлиники № 8, расположенных по ул. Мелиораторов, 17, ул. Любимая, 1 и ул. Пражская, 28. Оформить запись на прием может как участковый терапевт на рабочем месте, так и сам пациент, позвонив по номеру контакт-центра поликлиники 8 (3452) 56-00-08.

По словам заместителя главного врача городской поликлиники № 8 Анны Руденко, этот формат работы использовался ранее, но был приостановлен в связи с пандемией. В лечебном учреждении намерены оценить его востребованность и, в зависимости от активности пациентов, скорректировать частоту выезда медицинских бригад.

"Но и сейчас можно сказать, что желающие попасть на прием обязательно будут. Потребность в консультациях этих специалистов высокая. Мультидисциплинарные бригады вкупе с телеконсультациями позволят сделать такого рода медицинскую помощь более доступной и комфортной", - подчеркнула она.

Для организации проведения телеконсультаций в конце декабря 2021 года к работе в трех филиалах взрослой поликлиники № 8 привлекли нового специалиста - фельдшера. В его обязанности также входит оформление рецептов на льготные лекарственные препараты.

"Единая база медицинских данных позволяет врачам ознакомиться с результатами диагностических процедур, пройденных пациентом. А видеосвязь провести прием, не тратя времени на переезды между корпусами поликлиники", – пояснила Анна Руденко.

Она отметила, что так специалист может принять больше пациентов, нуждающихся в его помощи. Пациентам это удобно, так как им не нужно далеко ехать.