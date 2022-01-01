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Иван Пичугин стал новым директором уральского филиала компании "Ростелеком"

Общество, 16:06 10 января 2022

Филиал компании «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях | Фото: Филиал компании «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях

Макрорегиональный филиал "Урал" компании "Ростелеком" возглавил Иван Пичугин. До назначения он руководил филиалом в Екатеринбурге и Свердловской области, сообщает пресс-служба компании.

На посту директора Пичугин сменил Сергея Гусева, занимавшего эту должность на протяжении пяти лет. Гусев переходит на работу в корпоративный центр компании "Ростелеком" в Москве.

Иван Пичугин в 2015 году был принят на работу в ЗАО "Эр-телеком холдинг" и курировал направление по работе с массовым сегментом в макрорегионе "Запад". В 2017 году назначен директором филиала АО "Эр-телеком холдинг" в Красноярске. В 2020 году присоединился к команде уральского "Ростелекома" в качестве руководителя филиала на территории Среднего Урала. Иван Пичугин продолжит возглавлять Екатеринбургский филиал компании.

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