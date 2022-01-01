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Право на социальную выплату отстояла в суде предпринимательница из Викуловского района

Общество, 17:24 10 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Суд разрешил предпринимательница из Викуловского района не возвращать социальную выплату администрации муниципалитета, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В 2017 году администрация района предоставила женщине, работавшей в агрокомплексе "Викуловский", социальную выплату как молодому специалисту, не имеющему собственных средств на приобретение жилья в сельской местности.

В июне 2017 года, в связи с сокращением численности штата, женщину уволили. Она зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель и стала выращивать крупно-рогатый скот, продавать молоко и мясо.

В марте 2021 года администрация Викуловского района потребовала вернуть социальную выплату в размере более 755 тыс. рублей. Суд обратил внимание на то, что получатель, в случае досрочного расторжения договора, обязан заключить трудовой договор с другим работодателем или организовать индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе на территории Викуловского района. Женщина условие выполнила, поэтому право на социальную выплату у нее осталось.

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# Викуловский район , социальные выплаты

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