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За праздничные дни 2022 года с тюменских улиц было вывезено более 300 тыс. кубов снега

Общество, 13:29 10 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За праздничные дни из Тюмени вывезено более 300 тыс. куб. м снега. Для этого, сообщает пресс-служба администрации города, задействовали 160 автосамосвалов и 90 погрузчиков.

"В праздничные выходные дни, как и в будни, подрядные организации, отвечающие за уборку снега, работали в круглосуточном режиме, - отмечено в сообщении. - Ежедневно в одну смену выходило от 390 до 450 единиц дорожной техники".

При планировании маршрутов снегоуборочной техники учитываются замечания и обращения граждан на портале "Тюмень – наш дом" и в социальных сетях.

10 января основной акцент сделан на уборке ул. Широтной – от улиц Мельникайте и Монтажников. В ночную смену техника будет расчищать дорогу до Обхода города. Также усилена уборка на Московском тракте, в районе кольца улиц Мельникайте – Широтной, Таврической, Алебашевской, Харьковской, 50 лет Октября, Профсоюзной.

Глава города Руслан Кухарук поручил вести непрерывный контроль за уборкой города.

"Поступило большое количество обращений от горожан по неудовлетворительной уборке снега, как на проезжей части, в межквартальных проездах, так и во дворах. Необходимо усилить работу в данном направлении, оснастить всю технику системой навигации, включая новые спецмашины", - заявил он.

В декабре в Тюмени количество выпавших осадков составило 183% от месячной нормы. За новогодние праздники выпало 14 см снега при месячной норме в 21 см.

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# уборка снега

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