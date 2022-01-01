В Тюменской области отечественное программное обеспечение за полцены приобрели 1,2 тысячи компаний

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 200 малых и средних компаний Тюменской области приобрели программное обеспечение с 50% скидкой по программе Минцифры России, сообщает региональный департамент информатизации.

Мера поддержки была запущена в ноябре 2021 года. Оператором программы выступил Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

Компании могут приобретать программное обеспечение отечественных производителей за 50% от цены. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям ПО из федерального бюджета. Сейчас доступно более 100 программных продуктов 29 российских производителей. В 2022 году планируется увеличить объем финансирования до 2 млрд рублей. До конца марта 2022 года можно принять участие в программе на действующих условиях. Новый отбор стартует с начала апреля.

В Тюменской области для получения информации об иных мерах действующей государственной поддержки для компаний, чья деятельность связана с цифровыми технологиями, а также их внедрением, разработан ИТ-навигатор, он помогает их подобрать. Также актуальная информация для ИТ-компаний публикуется в ИТ-чате Тюменской области в Telegram.