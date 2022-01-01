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В Тюменской области продлили акцию помощи одиноким пенсионерам "Праздник в каждый дом"

Общество, 10:25 11 января 2022

сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Акцию "Праздник в каждый дом", в рамках которой жители Тюменской области могут сделать подарки одиноким пожилым людям, продлили до 31 января. Пенсионерам выдали уже около 500 даров.

"Желания у пожилых людей были простыми. Например, некоторые указывали, что им нужна помощь, чтобы накрыть стол к Новому году. Частый запрос — комплект постельного белья. Также пенсионеры нуждаются в технике, например, в телевизоре, электробритве", — рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

В этот раз, как отмечают в учреждении, организаторам благотворительной акции подарки помогали развозить партнеры. В праздники тюменских пенсионеров поздравляли вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Желающие могут собрать адресный новогодний подарок, договориться с координаторами о времени его передачи по телефону: 51-77-05. Передать подарок в пункт приема (ул. Карла Маркса, 123, каб. 4) с понедельника по пятницу с 8 часов до 16 часов 30 минут.

Узнать, о чем мечтают одинокие пожилые люди, можно на сайте фонда "Старшее поколение". Здесь есть рубрика "Новый год для всех", в которой представлен список желаний.

Инна Пахомова

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# благотворительность , подарки , пожилые люди

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