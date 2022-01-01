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Отборочный этап Всероссийской олимпиады школьников состоится на площадках ТюмГУ

Общество, 09:49 11 января 2022

департамент образования Тюменской области | Фото: департамент образования Тюменской области

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников пройдет в Тюменском государственном университете в январе–феврале 2022 года. На площадках вуза состоятся олимпиады по восьми общеобразовательным дисциплинам.

Институт математики и компьютерных наук примет олимпиаду по информатике и ИКТ 15 и 17 января, в институте химии интеллектуальные состязания по этому предмету состоятся 18 и 19 января. В институте биологии олимпиада по этой дисциплине пройдет 25 и 27 января, а 31 января и 1 февраля в финансово-экономическом институте школьники будут решать задания по обществознанию.

2 и 3 февраля в институте наук о Земле ТюмГУ состоится олимпиада по экологии, 10 февраля — по географии. На вопросы из истории ответят школьники в институте социально-гуманитарных наук 7 и 8 февраля. 11 и 12 февраля в Институте физической культуры пройдут соревнования по этому предмету, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

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# Всероссийская олимпиада школьников , ТюмГУ

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