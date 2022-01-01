Тюменские ученые установили связь между режимом самоизоляции и нарушением пищевого поведения

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изменения психического и психологического фона в период самоизоляции могут повлечь расстройства пищевого поведения, что приводит к метаболическим нарушениям: набору веса, увеличению массы тела и ожирению. Такую точку зрения высказала тюменский врач-эндокринолог Дилара Исакова, которая является региональным куратором международного многоцентрового исследования, направленного на оценку расстройств пищевого поведения в период самоизоляции.

Исследование, сообщается на сайте Тюменского государственного медицинского университета, инициированное главой психиатрического отделения Университетской больницы IDIBELL в Барселоне Фернандо Фернандесом – Аранда (Испания), проводилось одновременно в 20 странах, среди которых: Франция, Португалия, Австрия, Великобритания, США, Япония, Израиль, Австралия и другие.

В России в исследовании приняли участие 46 медицинских организаций из 4 городов. В Тюмени исследование проходило под руководством и. о. ректора Тюменского ГМУ, доктора медицинских наук Ивана Петрова.

В Тюмени в исследовании принял участие 141 человек – это лица старше 18 лет не болевшие COVID-19, которые не получали лечение в условиях стационара в период режима самоизоляции. Исследования проводили как среди здоровых, так и среди страдающих ожирением. Набор материала производился в поликлиниках города, в университетской многопрофильной клинике Тюменского ГМУ и на промышленных предприятиях. По всему миру участниками исследования стали 829 человек.

Среди расстройств пищевого поведения при самоизоляции ученые выделяют: избыточное потребление пищи на фоне эмоционального дискомфорта, частые немотивированные перекусы, нарушения режима сна и бодрствования, что провоцирует прием пищи в ночные часы и увеличение объемов потребляемой пищи, а также большое количество потребления легко усвояемых углеводов, которые усиливают синтез триптофана и серотонина – медиаторов, повышающих чувство удовольствия и улучшающих настроение.

Опираясь на результаты исследования, ученые отметили, что влияние самоизоляции на расстройство пищевого поведения зависело от исходного наличия расстройства, возраста исследуемых и географии проживания. Также специалисты пришли к выводу, что у молодого население и у жителей азиатских регионов изменения психопатологического характера были менее выражены.

Полученные данные, по мнению врача-эндокринолога Дилары Исаковой, будут полезны для персонифицированного подхода к лечению пациентов, для профилактики расстройств пищевого поведения и метаболических нарушений в случае возникновения подобных ситуаций – таких, как самоизоляция в период пандемии.