Из тобольского аэропорта начали выполнять рейсы в Сургут и Нижневартовск

| Фото: авиакомпания UTair во ВКонтакте | Фото: авиакомпания UTair во ВКонтакте

Два новых маршрута в Тобольск - из Сургута и Нижневартовска - запустила авиакомпания Utair 10 января. Рейсы выполняются трижды в неделю: в понедельник, четверг и субботу, сообщает перевозчик.

Из Сургута в Тобольск можно улететь в 8 часов 15 минут, обратно в 15 часов 20 минут. Стоимость билетов - от 1 тыс. 225 рублей.

Из Нижневартовска в Тобольск рейс выполняется в 12 часов 55 минут, обратно в 10 часов 35 минут. Стоимость билетов – от 1 тыс. 308 рублей.