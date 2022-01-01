  • 11 января 202211.01.2022вторник
  • USD75,1315
    EUR85,1315
  • В Тюмени -13..-15 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В дни крещенских купаний парковки у набережной Туры будут бесплатными

Общество, 10:13 11 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Схемы безопасного расположения транспорта у площадки для крещенских купаний на Туре напротив Свято-Троицкого монастыря разрабатывают в Тюмени. Как сообщает администрация города, дополнительно для транспорта будет открыта территория за монастырем, а ближайшие парковки на время купаний станут бесплатными.

Напомним, что 18 и 19 января в Тюмени будут работать три площадки для крещенских купаний. Основной станет о. Липовое, территория базы моржей "Озеро чемпионов", где разместятся четыре купели. Окунуться в крещенскую воду можно будет в Антипино в районе ДЮСШ "Старт XXI век".

18 января после литургии в Свято-Троицком монастыре в 11 часов 15 минут состоится крестный ход к площадке на Туре. В 12 часов после освящения воды начнутся крещенские купания, которые продлятся до 00 часов. 19 января здесь можно будет окунуться с 10 до 00 часов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# крещенские купания , парковки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:32 11.01.2022В Тюменской области начала работать региональная противопожарная служба
11:10 11.01.2022В Тюмени подготовят семь купелей для крещенских купаний на трех площадках
10:47 11.01.2022Из тобольского аэропорта начали выполнять рейсы в Сургут и Нижневартовск
10:25 11.01.2022В Тюменской области продлили акцию помощи одиноким пенсионерам "Праздник в каждый дом"