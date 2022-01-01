В дни крещенских купаний парковки у набережной Туры будут бесплатными

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Схемы безопасного расположения транспорта у площадки для крещенских купаний на Туре напротив Свято-Троицкого монастыря разрабатывают в Тюмени. Как сообщает администрация города, дополнительно для транспорта будет открыта территория за монастырем, а ближайшие парковки на время купаний станут бесплатными.

Напомним, что 18 и 19 января в Тюмени будут работать три площадки для крещенских купаний. Основной станет о. Липовое, территория базы моржей "Озеро чемпионов", где разместятся четыре купели. Окунуться в крещенскую воду можно будет в Антипино в районе ДЮСШ "Старт XXI век".

18 января после литургии в Свято-Троицком монастыре в 11 часов 15 минут состоится крестный ход к площадке на Туре. В 12 часов после освящения воды начнутся крещенские купания, которые продлятся до 00 часов. 19 января здесь можно будет окунуться с 10 до 00 часов.