Школьным музеям Тюменской области предлагают партнерство с музеем Победы

| Фото: victorymuseum.ru | Фото: victorymuseum.ru

К долгосрочной программе "Школьный музей Победы" могут присоединиться музеи образовательных организаций Тюменской области. Заявки принимают до 15 февраля 2022 года, сообщает музей Победы.

Участие во всероссийском проекте позволит обмениваться опытом в создании экспозиций, находить новых партнеров, получать информационную поддержку и проводить патриотические мероприятия всероссийского уровня, в том числе на площадке музея Победы.

"Современный школьный музей должен быть центром притяжения в образовательной организации. Но центром не формальным, не дополнительной обязанностью, а живым и интересным для ребят, в создании которого они принимают самое активное участие. И, конечно, детям важно показать результат своего труда сверстникам. И не только в своей школе, но и в других регионах. Именно такую возможность предоставляет наша программа", — отметил директор музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Подать заявку на сайте schoolvictorymuseum.ru может любая образовательная организация, которая имеет в своем составе школьный музей. После того, как документы будут одобрены, учреждение получит статус партнера музея Победы и возможность быть представленным в рейтинге лучших школьных музеев страны. Рассмотрение поступивших заявок состоится на заседании экспертной комиссии 21-22 февраля.

В программе уже состоят 1 тыс. 142 музея образовательных учреждений России. В Тюменской области за 2021 год к программе присоединилось шесть организаций. Всего же в регионе 96 партнеров московского Музея Победы.