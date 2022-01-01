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В Тюменском драмтеатре пройдет премьера спектакля "Каренин"

Общество, 16:15 11 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьерный показ спектакля "Каренин" намечен на 28 февраля на малой сцене Тюменского драмтеатра. Мелодрама в двух действиях является театральной инсценировкой романа Льва Толстого "Анна Каренина", сообщает театр в своем Instagram.

Пьеса Романа Габриа написана специально для тюменской сцены. В ее основе - подлинный текст романа и известные всем персонажи.

"Наш спектакль – взгляд с иного ракурса на всем известную историю. Вся история Анны пройдет перед зрителями, увиденная глазами обманутого супруга – Алексея Каренина. И раскроется еще одна драма – любовь мужа, пытающегося отстоять свою семью, свое счастье", - отмечают в театре.

Узнать о создателях спектакля, исполнителях и купить билет можно на сайте. Стоимость билетов - от 500 до 2 тыс. рублей.

Возрастное ограничение: 16+.

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# Тюменский драматический театр

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