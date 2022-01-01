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Тюменский музей истории поискового движения открылся после праздников

Общество, 16:04 11 января 2022

пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Музей поискового движения Тюменской области (пр. Геологоразведчиков, 6а) возобновил работу после новогодних праздников. Посещение экспозиции — бесплатное.

В музее можно узнать о самых кровопролитных сражениях Великой Отечественной войны и истории героев, а также увидеть военные события глазами поисковиков, которые каждый год возвращаются на места боевых действий.

Большим спросом в музее пользуются экскурсии для школьников. Учителя отмечают, что исторические факты переплетены с реальными историями участников событий тех времен. Это мотивирует ребят изучать историю самостоятельно.

Уточнить график работы музея и записаться на экскурсию можно по телефонам: 8 (3452) 68-85-76 (доб. 88), 8-922-261-07-25, сообщает пресс-служба дворца творчества и спорта "Пионер".

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# музей , поисковое движение

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