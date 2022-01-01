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Двести тюменских школьников подготовились к отборочному этапу всероссийской олимпиады с московскими педагогами

Общество, 17:32 11 января 2022

региональный центр "Новое поколение" | Фото: региональный центр "Новое поколение"

Двести старшеклассников из 21 муниципального образования Тюменской области подготовились к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников. Олимпиадные предметы учащиеся подтянули с помощью преподавателей московских вузов и педагогов "Ассоциация победителей олимпиад".

На учебно-научной школе "diстанциум" в лагере "Олимпийская ребячка" победители муниципального этапа повысили уровень знаний по таким предметам, как английский язык, биология, география, история, математика, русский язык, физика, химия и экология. Вместе с приглашенными экспертами они разбирали сложные олимпиадные задания прошлых лет и отрабатывали навыки выполнения заданий практических туров, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

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Сегодня в Тюменской области стартует региональный этап олимпиады по французскому языку, далее школьников ждут интеллектуальные состязания по литературе, русскому языку, информатике и еще 20 предметам.

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# Всероссийская олимпиада школьников , ТюмГУ

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