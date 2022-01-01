В Казанском районе медики прооперировали ребенка с редкой патологией

| Фото: Областной больницы № 14 | Фото: Областной больницы № 14

Восьмилетнему мальчику с сильной ноющей болью в животе помогли медики отделения Областной больницы № 14 в с. Казанское. Ребенка госпитализировали с подозрением на аппендицит, сообщает департамента здравоохранения Тюменской области

В ходе диагностической лапароскопии специалисты обнаружили, что боль вызвана перекрутом и некрозом пряди большого сальника. Это очень редкое хирургическое заболевание.

"У детей перекрут большого сальника диагностируется в 0,1-0,5 процентов от всех случаев оперативного лечения при подозрении на острый аппендицит. Специфических клинических признаков данная патология у детей не имеет, поэтому, как правило, изначально в подобных ситуациях предполагают острый аппендицит", – рассказал заведующий отделением хирургии Гайрат Абдиев.

С помощью современного оборудования врачи провели ребенку необходимое хирургическое лечение. Операция завершилась успешно, послеоперационный период протекал без осложнений, на седьмые сутки пациенту сняли швы. Боль его больше не беспокоит.

Лапароскопическое, электрохирургическое оборудование, с помощью которого проведено лечение, поступило по нацпроекту "Здравоохранение", который предполагает совершенствование технического оснащения медицинских организаций.