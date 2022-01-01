  • 11 января 202211.01.2022вторник
  • USD75,1315
    EUR85,1315
  • В Тюмени -12..-14 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Казанском районе медики прооперировали ребенка с редкой патологией

Общество, 16:48 11 января 2022

Областной больницы № 14 | Фото: Областной больницы № 14

Восьмилетнему мальчику с сильной ноющей болью в животе помогли медики отделения Областной больницы № 14 в с. Казанское. Ребенка госпитализировали с подозрением на аппендицит, сообщает департамента здравоохранения Тюменской области

В ходе диагностической лапароскопии специалисты обнаружили, что боль вызвана перекрутом и некрозом пряди большого сальника. Это очень редкое хирургическое заболевание.

"У детей перекрут большого сальника диагностируется в 0,1-0,5 процентов от всех случаев оперативного лечения при подозрении на острый аппендицит. Специфических клинических признаков данная патология у детей не имеет, поэтому, как правило, изначально в подобных ситуациях предполагают острый аппендицит", – рассказал заведующий отделением хирургии Гайрат Абдиев.

С помощью современного оборудования врачи провели ребенку необходимое хирургическое лечение. Операция завершилась успешно, послеоперационный период протекал без осложнений, на седьмые сутки пациенту сняли швы. Боль его больше не беспокоит.

Лапароскопическое, электрохирургическое оборудование, с помощью которого проведено лечение, поступило по нацпроекту "Здравоохранение", который предполагает совершенствование технического оснащения медицинских организаций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Медицина

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:32 11.01.2022Двести тюменских школьников подготовились к отборочному этапу всероссийской олимпиады с московскими педагогами
17:21 11.01.2022В Ишимском районе аварийный многоквартирник расселят до конца 2025 года
17:10 11.01.2022В аэропорту Рощино в Тюмени провели дезинфекцию
16:59 11.01.2022Utair на 50% снизил цены для молодежи и пожилых на полеты по маршруту Когалым - Москва