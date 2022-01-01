Тюменцы Вадим Бегеза и Максим Майданов вышли в финал Huawei Cup 2021

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представитель Тюменского государственного университета Вадим Бегеза и Максим Майданов из многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета вышли в финал Huawei Cup 2021. Они участвовали в отборочных этапах Евразийских соревнований в сфере информационных и коммуникационных технологий и показали высокие результаты, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Об этом губернатора Тюменской области Александра Моора проинформировал вице-президент Huawei в Евразии У Сай.

В 2021 году заявки на участие в соревнованиях поступили от более чем 20 тыс. студентов, аспирантов и выпускников вузов России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Монголии, Туркменистана, Грузии, Армении, Таджикистана и Азербайджана.

Финал Huawei Cup пройдет в марте 2022 года.