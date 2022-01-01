Тюменская область вошла в "Золотую двадцатку" Национального туристического рейтинга

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в "Золотую двадцатку" Национального туристического рейтинга-2021.

"Тюменская область, - отмечено в исследовании, - с недавних пор несущая звание термальной столицы России, совместно с Ростуризмом помогла организовать туроператору TUI Россия чартерные рейсы из Москвы – осенью и зимой. Стоимость зимних туров начинается от 23,5 тысячи рублей. Гостей региона ждут бальнеологические и термальные курорты, великолепный Тобольск, где в сентябре открыли новый аэропорт Ремезов, дом-музей Григория Распутина, музей семьи императора Николая II и многое другое".

В этом году критериями для оценки развития туристической отрасли российских регионов, их туристической привлекательности и туристического потенциала, популярности среди отечественных и иностранных туристов являются несколько критериев. В том числе уровень развития туристической отрасли и гостиничной инфраструктуры, доходность отрасли туризма и гостеприимства, ее вклад в экономику региона, развитие санаторно-курортной отрасли региона, популярность региона у туристов, приезжающих на несколько дней, популярность региона у иностранцев, туристская уникальность и привлекательность региона.

Седьмое ежегодное исследование, посвященное развитию туризма, было проведено журналом о внутреннем и въездном туризме "Отдых в России" совместно с центром информационных коммуникаций "Рейтинг".

Лидером рейтинга в этом году стал Краснодарский край. Черноморское побережье является главным магнитом для миллионов туристов, мечтающих о море и солнце. Только по официальным данным Росстата, за 9 месяцев 2021 года в гостиницах края остановились 8 млн человек, совершив более 53 млн ночевок. По данным администрации Краснодарского края, за 11 месяцев 2021 года регион принял 16,2 млн туристов, превысив показатель 2020 года на 47%.

На втором месте рейтинга расположилась Московская область. Подмосковье в условиях пандемии стало местом, где жители российской столицы могли не только отдохнуть, набраться сил, но и восстановить здоровье. По данным регионального комитета по туризму, в летние месяцы загрузка отелей достигала 95%.

На третьем месте Москва, где традиционно иностранных туристов больше, чем в каком-либо регионе России, восстановление гостиничного рынка идет более низкими темпами, чем в среднем по России. Так, по оценкам Росстата, средства размещения столицы в январе – сентябре 2021 года получили 61,1 млрд рублей доходов, что на 36% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (по России – плюс 1%). Число ночевок в Москве относительно 2019 года сократилось на 6%, до 23,7 млн. Тем не менее туристическая жизнь столицы не замерла.

Четвертую строчку итоговой таблицы занимает Республика Крым. Как и курорты Краснодарского края, этот причерноморский регион имеет уникальное месторасположение, удивительную природу, богатое историческое наследие. По данным Росстата, число размещенных в гостиницах за 9 месяцев 2021 года составило около 2 млн человек (в 2020 году – 1,9 млн). Аэропорт Симферополь тоже установил очередной рекорд, обслужив за 11 месяцев 2021 года 6,6 млн человек. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года пассажиропоток увеличился на 2,16 млн человек, или на 48%.

Замыкает "Золотую двадцатку" рейтинга Сахалинская область, для многих ставшая открытием этого года. В июле 2021 года в островной регион были организованы чартерные рейсы из Москвы. За лето они перевезли более трех тысяч туристов. На Курилы оправились два новых теплохода "Адмирал Невельской" и "Павел Леонов". Новые грузо-пассажирские паромы, построенные на Невском судостроительном заводе, имеют повышенный ледовый класс. Каждый из них может перевозить до 146 пассажиров, а также груз и автомобили. Предусмотрены одно-, двух- и четырехместные каюты для семей с детьми. Стоимость путешествия в один конец начинается от 3 тыс. 255 рублей. Судно добирается из порта Южно-Сахалинска Корсаков в Курильск за 20 часов. Теперь на острова ходят три теплохода, а значит, и проблем с билетами не будет, уверены власти.