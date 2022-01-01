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Первая выставка преподавателя Натальи Григорьевой откроется в тюменском драмтеатре

Общество, 13:12 12 января 2022

пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения Фрагмент картины Натальи Григорьевой. | Фото: пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения

Выставка "Цвет курортного воздуха" Натальи Григорьевой открывается в фойе большого зала Тюменского драматического театра 14 января в 18 часов. На ней представлены работы, которые художница создала летом во время пленэра.

Организаторы отмечают, что в этих картинах много цвета, мощных сильных мазков, цветовых пятен. Атмосферное погружение в солнечное морское состояние согреет в холодное зимнее время.

Наталья Григорьева — преподаватель школы искусств "Гармония" с 18-летним педагогическим стажем. Эта экспозиция для автора — первая, сообщает пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения.

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# выставка , живопись , ТКТО , Тюменский драматический театр

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