В Тюменской области 125 тысяч женщин прошли обследование в мобильных маммографах в 2021 году

| Фото: "Медицинский город" | Фото: "Медицинский город"

Жительницы Заводоуковского района смогут пройти профилактическое маммологическое исследование с 18 января по 25 февраля. В этот период цифровой мобильный маммографический комплекс будет работать на территории Областной больницы №12 в рабочие дни поликлиники в две смены – с 8 до 18 часов, сообщает Медицинский город.

В первом полугодии 2022 года мобильные маммографические комплексы будут работать в Тюмени, Тюменском, Ялуторовском, Ярковском, Уватском, Вагайском и Голышмановском районах. По словам заведующего отделением медицинской профилактики Медицинского города Юрия Зотина, учреждение имеет три мобильных установки. По запросу учреждений области их можно оперативно установить на нужной территории и проводить профобследования.

"В 2021 году силами медорганизаций региона, в том числе и благодаря работе мобильных маммографических комплексов, маммографическое обследование смогли пройти 125 тысяч 716 жительниц Тюменской области. В ходе маммографического скрининга в 2021 году был выявлен 201 случай злокачественных новообразований молочной железы", - сообщил он.

Исследование позволяет определять заболевания на ранних стадиях. Женщинам в возрасте от 40 до 50 лет рекомендуется проходить маммографию не реже одного раза в два года. Женщинам старше 50 лет, а также тем, кто имеет определенные хронические заболевания, необходимо обследоваться ежегодно. Пациенткам до 40 лет маммографию выполняют при наличии показаний, пояснил заведующий рентгенологическим отделением Медицинского города Александр Прищепов.

Выездная работа проводится по федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".