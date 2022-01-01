Волейболистки Тюменской области обыграли московский клуб в Тобольске

| Фото: ДЮСШ №2 Тобольска ВКонтакте | Фото: ДЮСШ №2 Тобольска ВКонтакте

Сборная Тюменской области по волейболу обыграла команду из Москвы "Фортуна" со счетом 3:2. Игра прошла в Тобольске, где с 7 по 12 января состоялся полуфинал первенства России по волейболу среди команд девушек до 16 лет.

Поддержал сборную Тюменской области глава города Максим Афанасьев. Об этом он написал и выложил фото с матча в своем Instagram.

Всего шесть команд из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, ХМАО-Югры, ЯНАО и Москвы принимали участие в полуфинальных играх первенства России по волейболу среди девушек. Сборная Тюменской области, которую тренирует Елена Кутовая, в первом туре уступила представительницам Ямала – 1:3. Во второй день хозяйки площадки добились победы. Они оказались сильнее соперниц из Югры – 3:0. В третьем туре тюменская сборная проиграла волейболисткам из Свердловской области в трех сетах.

В последний день полуфинала первенства России тюменки обошли московскую сборную. Путевку в финал получила команда "Юность-метар" из Челябинска. На втором месте волейболистки Свердловской области. Третье - ЯНАО. Сборная Тюменской области на четвертной позиции. Москвички идут следом. Девушки из ХМАО-Югры стали последними в полуфинале.

Анжела Лебедева