В Тюмени расчистили придомовую территорию после сообщения жительницы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Придомовую территорию на улице Пражской, 44 расчистили после обращения жительницы Тюмени, сообщает ЦУР Тюменской области.

В городское сообщество Тюмени ВКонтакте поступила жалоба жительницы на занесенный снегом проход к подъезду. Слой снега на дорожке был преградой для выхода из дома. Женщина прикрепила фотографии участка и призвала к решению проблемы.

ЦУР Тюменской области оперативно зафиксировал жалобу. В ходе совместной работы Центра управления регионом и администрации города Тюмени проблема была решена. Работы по расчистке придомовой территории выполнены.