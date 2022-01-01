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В Тюмени расчистили придомовую территорию после сообщения жительницы

Общество, 18:29 12 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Придомовую территорию на улице Пражской, 44 расчистили после обращения жительницы Тюмени, сообщает ЦУР Тюменской области.

В городское сообщество Тюмени ВКонтакте поступила жалоба жительницы на занесенный снегом проход к подъезду. Слой снега на дорожке был преградой для выхода из дома. Женщина прикрепила фотографии участка и призвала к решению проблемы.

ЦУР Тюменской области оперативно зафиксировал жалобу. В ходе совместной работы Центра управления регионом и администрации города Тюмени проблема была решена. Работы по расчистке придомовой территории выполнены.

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# ЦУР Тюменской области

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