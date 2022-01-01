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Нижнетавдинские хирурги за новогодние каникулы провели лапаротомию и экстренную резекцию

Общество, 15:55 13 января 2022

пресс-служба областной больницы №15 | Фото: пресс-служба областной больницы №15

Экстренную помощь оказали хирурги областной больницы № 15 жителю Нижнетавдинского района с непроходимостью кишечника, сообщает пресс-служба учреждения.

Пациента с острыми болями бригада скорой помощи доставила в учреждение прямо в новогоднюю ночь. Хирурги незамедлительно провели лапаротомию: разделили завернувшиеся узлом спайки и освободили тонкий кишечник прежде, чем начался некроз тканей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи удалось избежать тяжелых последствий для организма, но все праздники мужчине пришлось провести в больничной палате.

Также, хирурги областной больницы № 15 дважды за праздники провели экстренную резекцию аппендикса. Взрослая женщина и 11-летняя девочка поступили в приемное отделение с острыми болями в животе. Благодаря малоинвазивным эндоскопическим технологиям врачи смогли провести операции с минимальным травматизмом и кровопотерей. Обеих пациенток через несколько дней выписали домой.

Совершенствование технического оснащения медицинских организаций, приобретение передового лапароскопического, эндоскопического оборудования, позволяющего выполнять подобные хирургические вмешательства, проводится в Тюменской области в рамках национального проекта "Здравоохранение".

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# национальный проект Здравоохранение , областная больница , хирургия

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