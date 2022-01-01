Концерты, викторины и поэтические встречи пройдут в Уватском районе в день рождения муниципалитета

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

40 познавательных и развлекательных мероприятий к 97-летию со дня образования Уватского района пройдет в населенных пунктах с 13 по 15 января, сообщает администрация района.

Праздничные представления состоятся в Алымке, Горонслинкино, Демьянском, Ивановке, Красном Яре, Мугене, Нагорном, Осиннике, Першино, Сергеевке, Солянке, Демьянке, Туртасе Увате, Уках и Луговослинкина.

Жителей ждут концерты, развлекательные программы, онлайн-экскурсии, интеллектуальные игры, поэтические встречи, спортивные состязания, выставки, мастер-классы и викторины.

Так, в Увате вечером 13 января состоится концертно-развлекательная программа, а 14 января - библиопанорама и краеведческая викторина ко дню рождения района.