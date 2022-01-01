Январские каникулы перед телевизором: что смотрели жители Тюменской области

РТРС РТРС

В новогодние каникулы большинство жителей Тюменской области смотрели фильм "Елки 8", который снимали, в том числе, и в Тюмени. Именно этот фильм, по данным экспертов онлайн-кинотеатра KION, возглавил рейтинг самых популярных кинокартин.

Такой успех этому шедевру киноискусства, по мнению экспертов, обеспечили сцены, которые снимались в туристических местах Тюменской области – на термальных источниках, в Тобольске, на центральной площади Тюмени у драматического театра, которые подчеркнули привлекательность региона для жизни и отдыха.

Также в Топ-3 тюменских предпочтений вошли история семейной пары "Солнечная линия", снятая Борисом Хлебниковым (16+) и боевик от Marvel "Черная вдова" (16+).

Среди российских сериалов тюменцы отдавали предпочтение комедийно-криминальному сериалу "Два" (18+) о попытках невезучих сантехников разбогатеть с Евгением Куликом и Алексеем Кривеней в главных ролях. Также популярностью в регионе пользовалась фантастическая мелодрама о бывших любовниках, попавших во временную петлю, "В раю мест нет" (18+). Детективная мелодрама о судьбе госслужащей, которой предстоит раскрыть коррупционные схемы, "Чиновница" (18+) с Викторией Толстогановой в главной роли также собрала наибольшее количество просмотров.

Лидером среди зарубежных сериалов в праздничные дни в Тюменской области стала история женщин, ищущих личного счастья, "Отчаянные домохозяйки" (16+). Популярностью во время каникул также пользовались продолжение легендарного сериала "Секс в большом городе" под названием "И просто так" (18+) и детектив об ученых "Кости" (16+).

В целом зрители KION по всей стране выделили следующих лидеров по просмотрам: первое место отдали новому сериалу "Почка" с Любовью Аксеновой, на втором месте оригинальный сериал KION "Хрустальный", который, по мнению кинокритиков, был признан одним из лучших сериалов 2021 года. Третье место по популярности у зрителей KION завоевала премьерная комедия с Александром Робаком и Агатой Муцениеце "Честный развод".

В Топ-5 также вошли хитовая новогодняя комедия "Елки 8" и комедийный сериал о двух закадычных друзьях-сантехниках Лёхе и Жеке, постоянно находящихся в поисках денег, "Два".