Учитель из тюменского села прошла в финал всероссийского конкурса с инстаграм-блогом для уставших родителей

| фото из аккаунта Натальи Поповой в Instagram | фото из аккаунта Натальи Поповой в Instagram

В финал федерального конкурса "ТопБЛОГ" платформы "Россия — страна возможностей" прошла учитель Мальковской школы Тюменского района Наталья Попова. Ее блог в Instagram с советами для родителей, у которого на момент публикации материала более 20 тыс. подписчиков, в числе 170 лучших блогов-финалистов среди 40 тысяч участников со всей России.

Наталье Поповой — 44 года, в Мальковской школе она преподает историю и обществознание и занимает должность заместителя директора.

"Моему блогу почти два года, условно он называется "Помощь уставшим родителям". Возможно, я не увлеклась бы им так, если бы не оказалась в декретном отпуске, видимо, некуда было девать свою активность", — делится Наталья.

Осенью прошлого года Наталья Попова вновь вышла на работу после декрета, но ведение блога не забросила. В школе она преподает уже 25 лет и знает, какие вопросы о воспитании детей больше всего беспокоят родителей.

"У нас как принято: мы учимся на всё, однако быть родителями нас никто не учит. Это реальная проблема для многих. И я решила писать небольшие статьи: как вести себя, если у вас ребенок-подросток, как быть родителю, если у него закончился ресурс, закончилось терпение. Особенно часто приходили такие вопросы в период дистанционного обучения. Спрашивали, как быть, если ребенок сам ничего не делает", — рассказывает Наталья.

Много откликов от подписчиков она получила на статьи, посвященные психолого-медико-педагогическому консилиуму в школах. В своих постах педагог постаралась объяснить родителям, что это такое, как проходит сама процедура и почему родителям не стоит этого бояться.

Конкурсный проект "ТопБЛОГ" заинтересовал Наталью Попову возможностью научиться чему-то новому в блогинге и отсутствием возрастных рамок для участников. Это федеральный проект, где блогеры и эксперты развивают личные аккаунты и учатся создавать яркий контент для своих социальных сетей.

"Хотелось бы научиться снимать видео и не комплексовать перед камерой. Хотя вроде бы учитель — это такая социальная профессия, ты все время на людях, но я имею некий барьер, наверное, психологический, потому что должность заместителя директора школы обязывает держать определенные рамки, и в этом я пока ищу равновесие", — признается Наталья.

Наталья прошла конкурсные испытания, ее блог понравился самому известному учителю в российском сегменте Tik-Tok — Андрею Федотову, у которого сейчас почти миллион подписчиков. Вместе с другими популярными блогерами финалисты конкурса будут разрабатывать рекламные кампании для четырех крупных российских организаций.

"Я уже проходила обучения на разных платформах, где рассказывается, как писать правильно, писать так называемые продающие посты. Но у меня блог социальный, я не ставлю цели получить выгоду или прибыль. Я не занимаюсь репетиторством, у меня только одна работа — в моей школе. Блогинг — это для меня удовольствие. Моя отдушина", — комментирует Наталья.

Финал конкурса "ТопБЛОГ" пройдет с 21 по 26 января в Москве. Победителям достанутся рекламные контракты, сопровождение и участие в блог-туре по городам России.

Влада Нерадовская