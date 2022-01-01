Тюменцев приглашают на читакль

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Читакль "Дом для ангела" по одноименной повести Наташи Корсак состоится 14 января в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) в 17 часов.

Автор прочтет гостям отрывок из повести "Дом для ангела", герои которой оказываются в предрождественской Праге, и представит некоторых ее персонажей.

Одну из главных ролей исполнит тюменский актер и кинорежиссер Константин Безгодов, автор фильмов "Отражение" и "Танго во время чумы". У читакля будет музыкальное сопровождение — на скрипке сыграет ученица детской школы искусств "Гармония" Агаты Мамоновой.

Вход свободный. Требуется предварительная запись по телефону: 8 (3452) 26-43-34.