Праздник Крещения в Ялуторовском районе проведут с соблюдением санитарных норм

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Праздник Крещения пройдет в с. Заводопетровском Ялуторовского района 19 января. Праздничное богослужение в Богоявленском храме начнется в 9 часов, сообщает администрация муниципалитета.

В 12 часов прихожане и священнослужители соберутся на водоеме, где пройдет освящение воды. Купание в иордани продлится до полуночи. Рядом установят палатки и уличное освещение. В течение всего дня возле купели будут дежурить полицейские и служба МЧС, медработники и представители добровольной народной дружины. Воду освятят также в с. Карабаш на термальном источнике "Фешенель".

Организаторы напоминают о соблюдении санитарных норм - наличии гигиенических масок, обработке рук антисептиками. На богослужение и в палатки для переодевания будут допускаться не более пяти прихожан одновременно.