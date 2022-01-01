В Ишиме президентский грант направят на реализацию проекта помощи людям с речевыми проблемами

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4 млн 717 тыс. рублей получит ишимский конный клуб "Кентавр" по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2022 г. для реализации проекта "Раз словечко... два словечко...". Бесплатный курс по развитию речи и абилитации предназначен для юных и взрослых ишимцев с речевыми проблемами и ментальными нарушениями и поможет их интеграции в общество.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила автор проекта, руководитель клуба "Кентавр" Евгения Пшеничникова. В течение ближайшего года к занятиям планируется привлечь 90 человек с ОВЗ. Участники пройдут по два курса, каждый продолжительностью в один месяц.

"На средства гранта будут закуплены логопедические тренажеры, компьютерные программы, мы привлечем специалиста по работе с инновационным оборудованием. Для участников проекта организуем комплекс оздоровительных, диагностических, коррекционно-развивающих мероприятий с применением иппотерапии, арт-терапии, - рассказала Евгения Пшеничникова. - Проект "вырос" из программы "На лошадке в здоровую жизнь", которую "Кентавр" реализовывал вместе с Федерацией конного спорта. К нам обращалось много детей с ментальными и речевыми нарушениями, и иппотерапия в комплексе с арт-практикой дали очень хорошие результаты".

Участниками проекта "Раз словечко... два словечко..." станут не только люди с ОВЗ, но и их родственники. Им расскажут, как поддержать своих близких с нарушениями здоровья и улучшить психологический климат в семье.

Обучающие занятия проведут также для педагогов детских образовательных учреждений. Запланированы массовые мероприятия: люди с ОВЗ станут их участниками вместе со здоровыми воспитанниками конноспортивной секции. Интерактивные занятия состоятся для школьников, ребята узнают о проблемах людей с ОВЗ и научатся лучше взаимодействовать с ними.

Напомним, 28 проектов от Тюменской области получили поддержку по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2022 году. Победителей определили 13 января. Тюменские НКО получат в общей сложности 35 млн 273 тыс. 885 рублей на реализацию своих проектов.

Татьяна Ковалева