Новое игровое оборудование для реабилитации детей с психоневрологическими нарушениями будут использовать в Тобольске

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Современные игровые и компьютерные пособия в кабинеты психологов закупит филиал детского лечебно-реабилитационного центра "Надежда" в Тобольске. Проект медучреждения "Быть как все" вошел в число победителей конкурса программы "Формула хороших дел" компании "СИБУР", рассказала корреспонденту "Тюменской линии" заведующая тобольским филиалом центра Лариса Зернова.

Медучреждение работает с детьми с психоневрологическими нарушениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Специалисты занимаются с пациентами от двух месяцев до восемнадцати лет, основной контингент — ребята дошкольного и младшего школьного возраста.

"У нас детишки очень сложные — с нарушениями внимания, памяти, неусидчивые, гипермобильные. Занятие в игровой форме длится 30 минут, и нужно держать внимание ребенка, чтобы он не отвлекался, выполнял задания, и ему это было интересно. Для этого нужны новые методики и пособия", — говорит Зернова.

В рамках проекта "Быть как все" закупят современное оборудование в кабинеты специалистов, занимающихся психолого-педагогической коррекционной работой. В числе игровой техники, которая появится в центре, будет стабилоплатформа, предназначенная для упражнений с обратной связью.

заведующая филиалом центра "Надежда" в Тобольске Лариса Зернова | Фото: группа "Детский центр "НАДЕЖДА" (Тобольск)" ВКонтакте заведующая филиалом центра "Надежда" в Тобольске Лариса Зернова | Фото: группа "Детский центр "НАДЕЖДА" (Тобольск)" ВКонтакте

Принцип работы аппаратно-программного комплекса в следующем: ребенок стоит на стабилоплатформе, перед ним — экран компьютера, на котором ему даны задания. Он выполняет задания, например, перебирает ногами, имитируя езду на велосипеде, или имитирует движения руками, например, пилит дерево.

"Для ребенка это игра, он с удовольствием проводит время, а мы добиваемся развития определенных функций у ребенка. Он держит равновесие, следит за игрой по компьютеру, и у него тренируются разные отделы головного мозга. Укрепляются память и внимание, улучшаются координация движений и слухомоторная координация", — поясняет заведующая тобольским филиалом центра "Надежда".

Добавим, тобольский филиал детского лечебно-реабилитационного центра "Надежда" существует с 2014 года. Проект "Быть как все" — пятый, реализуемый медучреждением совместно с компанией "СИБУР". Ранее были воплощены в жизнь проекты по улучшению инфраструктуры центра, закупке оборудования для работы с ребятами с аутизмом и обеспечению необходимым оборудованием логопедов.

Влада Нерадовская